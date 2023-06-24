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В Запорожской области заявили о надежной защите ВС РФ рубежей региона

Врио губернатора Запорожской области Балицкий: рубежи региона защищены ВС РФ
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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В Запорожской области ситуация стабильная, все службы продолжают работу в штатном режиме. Об этом заявил 24 июня врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Наши рубежи надежно защищены Вооруженными силами Российской Федерации», — написал он в своем Telegram-канале, обращаясь к жителям Запорожской области.

Балицкий предупредил, чтобы граждане доверяли только проверенным источникам информации и не поддавалась на провокации. По его словам, только единство народа всегда помогало преодолеть трудные времена.

«Кто организовал и готовил военный мятеж — предали Россию и ответят за это»
Выступление президента о ситуации с ЧВК «Вагнер». Основные цитаты

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь, МО опровергло сообщения об ударах по тылу. Там отметили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с украинскими войсками в зоне проведения специальной военной операции. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

Генпрокуратура пообещала дать надлежащую правовую оценку его действиям. Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

На фоне происходящего многие выразили поддержку президента РФ Владимира Путина и выразили мнение о необходимости консолидации общества в трудные времена.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал сплотиться вокруг президента и Верховного главнокомандующего для победы «над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать нашу Родину».

Кроме того, спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко сообщила, что в Совете Федерации есть полная поддержка президента России, а также необходима консолидация всего общества, в том числе глав регионов страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также призвала отложить личное на потом. Она отметила, что у страны есть только один главнокомандующий. По словам дипломата, если каждый будет за себя или за своё видение ситуации, ничего уже не будет важно.

В свою очередь, Путин выступил с обращением, в котором пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он сказал, что Вооруженные силы (ВС) России и другие госорганы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся в настоящее время в Москве, Московской области и ряде других регионов страны.

Верховный главнокомандующий предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание. Президент России в своем обращении также отметил, что РФ сейчас ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, в отношении нее направлена вся военная, экономическая и информационная машина Запада.

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