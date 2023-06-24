Патриарх Кирилл призвал сохранять единомыслие перед лицом общей угрозы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что попытки посеять рознь внутри страны являются величайшим преступлением, которое не имеет оправданий. Его обращение опубликовано 24 июня на сайте РПЦ.

«Военное противостояние является испытанием, при котором мы еще более, нежели в иное время, призваны бережно хранить народное единство, молиться Богу, всеми силами поддерживать воинов и друг друга», — заявил он.

Патриарх также призвал одуматься тех, кто, взяв в руки оружие, готов направить его против своих собратьев. По его словам, перед лицом общей угрозы нужно сохранять единомыслие, преодолевать обиды и личные амбиции вопреки трудностям.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин накануне предпринял попытку военного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь, МО опровергло сообщения об ударах по тылу. Там отметили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с украинскими войсками в зоне проведения специальной военной операции. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

Генпрокуратура пообещала дать надлежащую правовую оценку его действиям. Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

В связи с этим многие выразили поддержку президенту России Владимиру Путину на фоне происходящего.

Так, ранее в этот день спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко сообщила, что в Совете Федерации есть полная поддержка президента России, а также необходима консолидация всего общества, в том числе глав регионов страны.

Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала отложить личное на потом. Она отметила, что у страны есть только один главнокомандующий. По словам дипломата, если каждый будет за себя или за свое видение ситуации, ничего уже не будет важно.

В свою очередь, президент РФ обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) России и иные госорганы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся в настоящее время в Москве, Московской области и ряде других регионов страны.