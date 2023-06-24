Развожаев заверил в поддержке Путина жителями Севастополя

Севастополь поддерживает президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил 24 июня губернатор города Михаил Развожаев.

«Севастополь с президентом. Мы поддерживаем Владимира Владимировича Путина. Мы уверены, ситуация скоро разрешится и мы продолжим идти к нашей победе», — написал он в своем Telegram-канале.

Развожаев отметил, что ситуация в Севастополе спокойная и введение спецрежима не требуется.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин накануне предпринял попытку военного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь, МО опровергло сообщения об ударах по тылу. Там отметили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с украинскими войсками в зоне проведения специальной военной операции. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

Генпрокуратура пообещала дать надлежащую правовую оценку его действиям. Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

В связи с этим многие выразили поддержку Путина на фоне происходящего.

Так, ранее в этот день спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко сообщила, что в Совете Федерации есть полная поддержка президента России, а также необходима консолидация всего общества, в том числе глав регионов страны.

Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также призвала отложить личное на потом. Она отметила, что у страны есть только один главнокомандующий. По словам дипломата, если каждый будет за себя или за своё видение ситуации, ничего уже не будет важно.

В свою очередь, президент РФ обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) России и иные госорганы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся в настоящее время в Москве, Московской области и ряде других регионов страны.