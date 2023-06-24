Власти Ростовской области сообщили о достаточном запасе топлива в регионе

В Ростовской области АЗС работают в штатном режиме, все нефтебазы имеют достаточный запас топлива. Об этом сообщил журналистам заместитель губернатора региона Игорь Сорокин 24 июня.

«В настоящее время в Ростовской области перебоев с поставками топлива не ожидается. АЗС работают в штатном режиме. Все нефтебазы на территории региона имеют достаточный запас топлива, поставки на АЗС осуществляются в плановом режиме», — сказал он.

Глава региона добавил, что областное министерство промышленности и энергетики контролирует этот вопрос.

Ранее этим же днем в пресс-службе холдинга «Российские железные дороги» сообщили, что поезда в сообщении с Ростовом-на-Дону и Воронежем следуют по графику. Принимаются меры безопасности для бесперебойной работы транспорта в условиях контртеррористической операции в нескольких регионах.

Движение автомобилей в направлении Аксая на трассе М-4 «Дон» полностью перекрыто. Также движение по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области закрыто с 464-го по 777-й км.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей не покидать свои дома и сохранять спокойствие. Он заверил, что правоохранительные органы делают всё необходимое для защиты населения. Позже он также принял решение об отмене всех массовых мероприятий.

Такое же решение было принято губернатором Воронежской области Александром Гусевым.

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин распространил видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. МО опровергло эти сообщения. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

Генпрокуратура пообещала дать надлежащую правовую оценку его действиям. Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.