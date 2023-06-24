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Губернатор Воронежской области сообщил о проведении оперативных действий в регионе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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На территории Воронежской области в рамках контртеррористической операции проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия Вооруженными силами РФ. Об этом 24 июня предупредил губернатор региона Александр Гусев.

Он пообещал информировать о жителей региона о развитии ситуации в своем Telegram-канале.

Также Гусев добавил, что в социальных сетях публикуется много недостоверной информации о якобы продвижении колонн военной техники по территории Воронежской области и попросил жителей доверять только официальной информации.

«За распространение подобных сообщений законодательством РФ предусмотрена ответственность. На все случаи отреагируют Роскомнадзор и прокуратура региона. Уверен, что воронежцы не поддадутся на информационные провокации тех, кто заинтересован в дестабилизации ситуации в стране и регионе», — сообщил он в Telegram-канале.

Государственная измена: что известно о ситуации с ЧВК «Вагнер»
Против лидера формирования Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело

Ранее 24 июня глава региона отметил, что в Воронежской области отменены все ближайшие массовые мероприятия. Кроме того, закрыто движение по трассе М-4 «Дон» с 464-го по 777-й км. Гусев призвал жителей воздержаться от поездок и по дорогам регионального и местного значения.

В свою очередь в пресс-службе холдинга «Российские железные дороги» (РЖД) отметили, что поезда в сообщении с Ростовом-на-Дону и Воронежем следуют по графику.

В Москве, Московской и Воронежской областях введен режим КТО, соответствующее решение принято в целях пресечения возможных террористических актов на этих территориях.

Причиной таких ограничений стали действия основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Как выяснилось 23 июня, в отношении него ФСБ России возбудила уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»). До этого Пригожин распространил видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК.

Генпрокуратура РФ дала обещание дать надлежащую правовую оценку действиям фигуранта. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Утром в этот же день президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением, в котором отметил, что Россия сейчас ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее. Он назвал предателями всех, кто пытается расколоть общество и заявил, что мятежники понесут неминуемое наказание.

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