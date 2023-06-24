«Известия» показали обстановку на въезде в Москву

На въезде в Москву в субботу, 24 июня, замечены наряды полиции и колонны коммунальной техники. Обстановку в субботу, 24 июня, засняли «Известия».

На кадрах видно, как по правому ряду движутся самосвалы в сопровождении машин правоохранителей.

Предположительно, это связано с введением в городе режима контртеррористической операции, о котором мэр Москвы Сергей Собянин объявил ранее в этот день. Решение принято в целях пресечения возможных террористических актов.

Также в столице отменены все массовые мероприятия, выпускные школьные вечера перенесены на 1 июля. Градоначальник отметил, что городские службы работают в полном объеме, передвижения не затруднены, и поблагодарил жителей за понимание и спокойное отношение к происходящему.

Принятые меры обусловлены попыткой вооруженного мятежа, предпринятой основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Накануне он распространил видеозапись о якобы нанесении Минобороны РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. В ведомстве эти сообщения опровергли и обратились к сотрудникам ЧВК, заявив, что их обманом втянули в участие в вооруженном мятеже.

В отношении Пригожина ФСБ возбудила уголовное дело о вооруженном мятеже (ст. 279 УК РФ). Генпрокуратура даст оценку его действиям. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

В обращением к россиянам 24 июня выступил Владимир Путин. Президент отметил, что страна ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее. Любые внутренние беспорядки, смуты несут угрозу для государственности и для нации. Глава государства назвал предателями всех, кто пытается расколоть общество, а также пообещал отстоять страну и защитить безопасность ее жителей.