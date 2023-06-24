Пасечник заявил о стабильной ситуации в ЛНР

Ситуация на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) и ее рубежах остается стабильной. Об этом сообщил 24 июня временно исполняющий обязанности главы региона Леонид Пасечник, указав, что власти контролируют обстановку.

«Ситуация на территории ЛНР и ее рубежах остается стабильной, всё находится под нашим полным контролем. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме», — указал он в своем Telegram-канале.

Пасечник отметил, что Россия — единая страна, и ЛНР остается на стороне президента России Владимира Путина. Он добавил, что в настоящее время важно руководствоваться только интересами страны и ее жителей, а все разногласия забыть до победы.

«Я прошу жителей и гостей республики сохранять спокойствие, беречь себя и по возможности не выезжать в сторону границы без особой нужды. Берегите себя и своих близких!» — обратился врио главы республики.

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь, МО опровергло сообщения об ударах по тылу.

В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»). Генпрокуратура пообещала дать надлежащую правовую оценку его действиям. Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Утром 24 июня Путин выступил с видеообращением, в котором отметил, что Россия сейчас ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее. Любые внутренние беспорядки, смуты, несут угрозу для государственности и для нации. Он назвал предателями всех, кто пытается расколоть общество. Президент отметил, что сейчас требуется единение всех сил и что мятежники понесут неминуемое наказание.