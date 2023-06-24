Реклама
Прямой эфир
Политика
Матвиенко заявила о полной поддержке президента в Совете Федерации
Общество
В Белгородской области усилят контроль за въездом на территорию региона
Общество
Выпускные вечера в подмосковных школах перенесены на неделю
Политика
СМИ сообщили о телефонных переговорах Путина и Лукашенко
Общество
Московские аэропорты работают в штатном режиме
Политика
Путин пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну
Общество
Всероссийский школьный выпускной бал в Кремле отменен
Армия
Путин сообщил о разговоре ночью с командующими всех направлений
Общество
Режим КТО ввели на территории Москвы и Московской области
Политика
Песков анонсировал обращение Путина в ближайшее время
Общество
В Воронежской области отменили все массовые мероприятия
Общество
В Ростове-на-Дону отменили все массовые мероприятия
Общество
Власти Ростова-на-Дону сообщили об изменении схемы движения транспорта

Путин назвал ударом в спину происходящие события

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Попытки расколоть единство российского народа — удар в спину, сейчас решается судьба России, заявил в субботу, 24 июня, президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.

Он отметил, что борьба за судьбу народа требует единства и ответственности, а любые распри должны быть отброшены. Ими могут воспользоваться внешние враги Москвы, подчеркнул президент. К измене стране привели непомерные амбиции, добавил он.

«И потому действия, которые раскалывают наше единство, это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу», — продолжил Путин.

Он напомнил, что именно такой удар претерпела Российская империя в 1917 году, в Первую мировую войну. К поражению привели интриги и склоки, в итоге победа у страны была украдена.

«Русские убивали русских, братья — братьев, а корыстную выгоду извлекали разного рода политические авантюристы да зарубежные силы, которые делили страну, рвали ее на части», — подчеркнул российский лидер.

Государственная измена: что известно о ситуации с ЧВК «Вагнер»
Против лидера формирования Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело

Он заключил, что организовавшие военный мятеж ответят за это, а россияне вместе с родиной преодолеют любые испытания.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин накануне предпринял попытку военного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь, МО опровергло сообщения об ударах по тылу. По данным ведомства, ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с украинскими боевиками в зоне проведения специальной военной операции.

В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»). Генпрокуратура пообещала дать надлежащую правовую оценку его действиям. Фигуранту может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023