Путин назвал ударом в спину происходящие события

Попытки расколоть единство российского народа — удар в спину, сейчас решается судьба России, заявил в субботу, 24 июня, президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.

Он отметил, что борьба за судьбу народа требует единства и ответственности, а любые распри должны быть отброшены. Ими могут воспользоваться внешние враги Москвы, подчеркнул президент. К измене стране привели непомерные амбиции, добавил он.

«И потому действия, которые раскалывают наше единство, это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу», — продолжил Путин.

Он напомнил, что именно такой удар претерпела Российская империя в 1917 году, в Первую мировую войну. К поражению привели интриги и склоки, в итоге победа у страны была украдена.

«Русские убивали русских, братья — братьев, а корыстную выгоду извлекали разного рода политические авантюристы да зарубежные силы, которые делили страну, рвали ее на части», — подчеркнул российский лидер.

Он заключил, что организовавшие военный мятеж ответят за это, а россияне вместе с родиной преодолеют любые испытания.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин накануне предпринял попытку военного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь, МО опровергло сообщения об ударах по тылу. По данным ведомства, ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с украинскими боевиками в зоне проведения специальной военной операции.

В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»). Генпрокуратура пообещала дать надлежащую правовую оценку его действиям. Фигуранту может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.