Власти Херсонской области назвали оперативную обстановку на фронте стабильной

Оперативная ситуация на фронте в Херсонской области стабильная и контролируемая, меры безопасности в регионе усилены, в том числе речь идет и о силах противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в субботу, 24 июня, заявила администрация региона.

«Попыток наступления со стороны украинских боевиков зафиксировано не было», — отмечается в сообщении в Telegram-канале.

За минувшие сутки соединениями группировки войск «Днепр» были нанесены огневые поражения по местам дислокации живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе островной зоны, на херсонском и каховском направлениях.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо 23 июня сообщил о том, что Чонгарский мост на границе Херсонской области и Республики Крым будет закрыт в течение 15–20 дней.

Днем ранее мост попал под обстрел ВСУ. Движение автотранспорта между Херсонской областью и Крымом действует по резервному маршруту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.