Карта спецоперации на Украине 24 июня

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 24 июня можно в материале «Известий».

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге заявил, что минувшей ночью Воздушно-космическим силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике воздушных сил Украины на аэродромах Канатово в Кировоградской области, а также Днепр. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута.

Кроме того, 23 июня в ответ на удар по автомобильному мосту через Чонгарский пролив на украинской авиабазе в районе населенного пункта Староконстантинов Хмельницкой области уничтожен склад с крылатыми ракетами Storm Shadow.

Также Конашенков доложил о ситуации в зоне проведения спецоперации. Так, в течение суток Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали безуспешные попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском, донецком и краснолиманском направлениях.

Несмотря на это, на южнодонецком направлении в районе Времевского выступа грамотными и самоотверженными действиями подразделений группировки войск «Восток», огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Макаровка, Новоселка (ДНР) и Левадное Запорожской области.

Общие потери противника на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки превысили 170 украинских военнослужащих, три танка, три боевые машины пехоты, 12 боевых бронированных машин и три автомобиля.

В районе населенных пунктов Северск и Сухая Балка (ДНР) уничтожены два склада боеприпасов 45-й артиллерийской бригады и 109-й бригады территориальной обороны ВСУ. Общие потери противника — 245 боевиков.

Кроме того, в районах населенных пунктов Ягодное и Берестовое Харьковской области уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы. Потери противника составили до 30 украинских боевиков, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 24 украинских беспилотника.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 444 самолета, 240 вертолетов, 4775 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 319 танков и других боевых бронированных машин, 1131 боевая машина реактивных систем залпового огня, 5218 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 152 единицы специальной военной автомобильной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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