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Директор Музея Победы призвал показать миру готовность противостоять врагам

Директор Музея Победы Школьник: сейчас важно сплотиться и не поддаваться на провокациии
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Сейчас, как никогда важно сплотиться и не поддаваться на провокации. Об этом заявил 24 июня директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Школьник.

«Уникальное свойство нашего народа — мудрость и искренняя любовь к Родине. В самые тяжелые времена: в Смуту, во время наполеоновского нашествия, в годы революционных потрясений и в Великую Отечественную, интересы страны были превыше личных амбиций или обид», — отметил Школьник.

По его словам, вера в президента РФ Владимира Путина и единство помогут не допустить внутренних распрей. Директор музея подчеркнул, что разногласия сейчас только на руку «противникам, веками мечтающим расколоть страну изнутри».

«Мы должны показать всему миру, что наша армия, флот и российский народ вместе готовы противостоять как внешнему врагу, так и всем внутренним. Уверен в здравом смысле наших военнослужащих, и в желании всех граждан сохранить Россию», — сказал Школьник.

Он добавил, что в настоящее время необходимо «не изменять себе и своей истории».

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отмене в столице всех массовых мероприятий в связи с введением режима контртеррористической операции. Он отметил, что городские службы работают в полном объеме, передвижения не затруднены, и поблагодарил жителей за понимание и спокойное отношение к происходящему.

Государственная измена: что известно о ситуации с ЧВК «Вагнер»
Против лидера формирования Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело

Решение о введении в Москве режима КТО было принято в целях пресечения возможных террористических актов на фоне попытки военного мятежа со стороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который распространил видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК.

В свою очередь, МО опровергло эти сообщения, отметив, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

Генпрокуратура пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям военнослужащего. Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

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