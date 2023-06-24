Московские аэропорты работают в штатном режиме

Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково работают в штатном режиме и согласно расписанию. Об этом сообщили в пресс-службах воздушных гаваней 24 июня.

Так, в Шереметьево «Известиям» заявили, что аэропорт «в режиме требуемых регламентов обеспечивает безопасность и обслуживание внутренних и зарубежных рейсов, пассажиров и авиакомпаний».

«Московский аэропорт Домодедово обладает всеми необходимыми ресурсами и оборудованием для обеспечения безопасности пассажиров и аэродрома воздушной гавани. Воздушная гавань работает в штатном режиме и обслуживает все рейсы согласно расписанию», — сказано в сообщении авиагавани.

Во Внуково также указали, что все службы аэропорта работают в штатном режиме.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отмене в столице всех массовых мероприятий в связи с введением режима контртеррористической операции. Он отметил, что городские службы работают в полном объеме, передвижения не затруднены, и поблагодарил жителей за понимание и спокойное отношение к происходящему.

Решение о введении в Москве режима КТО было принято в целях пресечения возможных террористических актов на фоне попытки военного мятежа со стороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В отношении него ФСБ возбудила уголовное дело о вооруженном мятеже (ст. 279 УК РФ). Генпрокуратура даст оценку его действиям. Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

24 июня Минобороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», отметив, что их обманом втянули в участие в вооруженном мятеже.