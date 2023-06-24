Все массовые мероприятия в Тверской и Калининградской областях отменены

Все массовые мероприятия в Тверской и Калининградской областях на выходные дни отменены. Об этом в субботу, 24 июня, сообщили власти регионов.

«Решением губернатора Тверской области Игоря Рудени в Тверской области отменены все массовые мероприятия на выходные дни», — отмечено в Telegram-канале пресс-службы правительства региона.

В Калининградской области все мероприятия отменены до 26 июня включительно. В пресс-службе правительства края указали, что это делается для обеспечения безопасности гостей и жителей региона.

Ранее в этот день мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отмене всех массовых мероприятий в городе в связи с введением режима контртеррористической операции. Градоначальник отметил, что городские службы работают в полном объеме, передвижения не затруднены, и поблагодарил жителей за понимание и спокойное отношение к происходящему.

Решение о введении режима КТО было принято в целях пресечения возможных террористических актов.

Также массовые мероприятия отменены в Ростове-на-Дону, Воронежской, Липецкой и Тульской областях.

Причиной данных мер стала попытка военного мятежа со стороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Как стало известно 23 июня, в отношении него ФСБ РФ возбудила уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»). До этого Пригожин распространил видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. Генпрокуратура РФ дала обещание дать надлежащую правовую оценку действиям основателя отряда. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

24 июня Минобороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», отметив, что их обманом втянули в участие в вооруженном мятеже.

С обращением к россиянам выступил президент России Владимир Путин, который пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание.