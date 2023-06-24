Путин заявил, что непомерные амбиции привели к измене России

То, с чем столкнулась Россия, является предательством, а непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. Об этом заявил в обращении к гражданам президент России Владимир Путин в субботу, 24 июня.

«<...> Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер», — заявил глава государства.

Путин также указал на то, что любая внутренняя смута является смертельной угрозой для государственности, для России как нации. Он также назвал происходящее ударом по стране и народу.

В обращении президент также отметил, что против России направлена вся военная, информационная, а также экономическая машина Запада.

Поводом для обращения Путина стали события, связанные с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Накануне Пригожин распространил видеокадры о якобы нанесении Минобороны РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. В ведомстве опровергли сообщения об ударах. Там уточнили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

Тогда же ФСБ России возбудила дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж») в отношении Пригожина. Генпрокуратура России пообещала дать надлежащую правовую оценку его действиям.

Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.