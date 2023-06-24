Путин сообщил о разговоре ночью с командующими всех направлений

Президент РФ Владимир Путин минувшей ночью говорил с командующими всех направлений. Об этом глава государства сообщил 24 июня во время видеообращения к россиянам.

«Обращаюсь к гражданам России, к личному составу Вооруженных сил, к правоохранительным органам и бойцам специальных служб. К бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих позициях, отбивают атаки противника. Делают это героически, знаю, сегодня еще раз ночью говорил с командующими всех направлений», — заявил он.

Президент указал, что его слова направлены и к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь тяжкого преступления — вооруженного мятежа.

Путин отметил, что Россия в настоящее время ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее. Сейчас против страны направлена вся военная, экономическая и информационная машина Запада, указал он.

Кроме того, глава государства добавил, что в то время, когда решается судьба российского народа, требуется единение всех сил, Россия борется за своих людей, за право сохранить себя и остаться суверенным государством.

Путин пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну, добавив, что мятежники понесут суровое наказание.

Накануне сообщалось, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин распространил видеокадры о якобы нанесении Минобороны РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. В ведомстве опровергли сообщения об ударах. Там уточнили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

Тогда же ФСБ России возбудила дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж») в отношении Пригожина. Генпрокуратура России пообещала дать надлежащую правовую оценку его действиям.

Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.