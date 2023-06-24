Женщины принимают участие в штурмовых отрядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 24 июня экс-подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР), военный эксперт Андрей Марочко.

«Считаю, что женщины в ближайшее время будут попадать под всеобщую мобилизацию на Украине. Мы уже наблюдаем на линии боевого соприкосновения трупы молодых девушек, участвовавших в штурмовых операциях ВСУ», — приводит его слова URA.RU.

Марочко отметил, что тела девушек — участниц боевых действий со стороны Киева — были обнаружены на линии боевого соприкосновения.

Тем временем председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сказал, что резервов Вооруженных сил Украины на запорожском направлении хватит на пару месяцев боевых действий. Он уточнил, что в ближайшее время Киев направит на передовую тех, кто уже служит, а затем начнет пополнять ряды ВСУ мобилизованными гражданами.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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