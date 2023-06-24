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Власти Днепропетровской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры

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Фото: Global Look Press/Dmytro Smolienko
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Объект инфраструктуры поврежден в Днепропетровской области Украины, заявил 24 июня глава облсовета Николай Лукашук.

При этом он не сообщил, о каком именно объекте идет речь.

«Еще одно попадание пришлось по объекту инфраструктуры. Последствия выясняются», — написал он в Telegram-канале.

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Минобороны России эту информацию не комментировало.

Ранее, 18 июня, Лукашук сообщил о том, что в Днепропетровской области в результате обстрела повреждены два объекта критической инфраструктуры. В своем Telegram-канале он написал, что «снова били по Никополю». Какие объекты были повреждены, глава облсовета не уточнил.

Военнослужащие РФ начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября минувшего года. Как сказал тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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