Власти Днепропетровской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры

Объект инфраструктуры поврежден в Днепропетровской области Украины, заявил 24 июня глава облсовета Николай Лукашук.

При этом он не сообщил, о каком именно объекте идет речь.

«Еще одно попадание пришлось по объекту инфраструктуры. Последствия выясняются», — написал он в Telegram-канале.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Ранее, 18 июня, Лукашук сообщил о том, что в Днепропетровской области в результате обстрела повреждены два объекта критической инфраструктуры. В своем Telegram-канале он написал, что «снова били по Никополю». Какие объекты были повреждены, глава облсовета не уточнил.

Военнослужащие РФ начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября минувшего года. Как сказал тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.