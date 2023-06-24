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Вильфанд сообщил об аномальной погоде в нескольких регионах РФ

Вильфанд: на юге Поволжья, Урала и Западной Сибири ожидаются заморозки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В ближайшие ночи в нескольких регионах России на юге Поволжья, Урала и Западной Сибири ожидаются заморозки, тогда как в Магаданскую область и Якутию, напротив, придет аномальная жара до +35 градусов. Об этом рассказал 24 июня научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Как отметил специалист, температура в Приволжском федеральном округе, на Урале и в Западной Сибири будет на 4–8 градусов ниже нормы.

«Для лета очень много, летом маловариабельные температуры. Даже в Оренбургской области прогнозируются заморозки в ближайшие ночи, до –2 градусов, в Омской области — до –5. Это совершенно необычно», — цитирует Вильфанда «РИА Новости».

Также ночные заморозки ожидают жителей Пермского края и Татарстана, добавил он.

В свою очередь, невероятно теплая погода, на 7–9 градусов выше нормы, будет в Магаданской области — +30…+35. А на северо-востоке Якутии воздух прогреется до +30…+33 градусов, сообщил глава Гидрометцентра.

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Ранее, 23 июня, Вильфанд рассказал, что на юг России пришла комфортная погода, благодаря чему хорошо прогрелась вода на черноморском побережье. В Крыму очень рано начался купальный сезон: вода в Феодосии и Евпатории прогрелась уже до +22 градусов, в Алуште — +23 градуса. На сегодняшний день самая высокая температура воды в Черном море фиксируется в районе Геленджика — +24 градуса, пояснил он.

21 июня Вильфанд заявлял о начале купального сезона на черноморских курортах. Он уточнил, что при температуре воды в районе +22 градусов можно плавать даже детям.

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