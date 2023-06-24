WP узнала о примерных расходах США на поиски батискафа «Титан»

Роль правительства США в поисках батискафа «Титан» в водах Атлантического океана обошлась примерно в $1,2 млн. Об этом 23 июня сообщила газета The Washington Post со ссылкой на предварительную оценку старшего советника Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марка Кансиана.

«Роль правительства США в поисках пропавшего подводного аппарата «Титан» на сегодняшний день обошлась примерно в $1,2 млн», — гласят подсчеты Кансиана.

Однако, по словам эксперта, окончательная сумма может быть больше.

Отмечается, что в поисках также участвовали частные компании. Как указал Кансиан, пока неясно, будет ли правительство США платить этим организациям, но это возможно, если Пентагон заключит с ними контракт.

Как сообщила газета, официальные лица США говорят, что они готовят смету расходов, но на это нужно время.

Ранее, 19 июня, компания OceanGate Expeditions, которая доставляла туристов к обломкам «Титаника», заявила об исчезновении батискафа «Титан» с экипажем. За день до этого примерно через 1 ч 45 мин. после погружения аппарат перестал выходить на связь с исследовательским судном «Полярный принц».

Между тем 22 июня были найдены обломки батискафа. Установлено, что на судне произошел направленный внутрь взрыв. В OceanGate Expeditions заявили, что считают пассажиров батискафа погибшими. Телеканал CNN сообщил со ссылкой на экспертов, что пассажиры батискафа погибли безболезненно.

На борту подводного судна находились пять человек. В их числе — британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном, а также французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе.

Капитан I ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин 23 июня в разговоре с «Известиями» заявил, что пожар или замыкание могли стать причиной взрыва в батискафе «Титан».

В тот же день экс-капитан подлодки Королевского ВМФ Великобритании Райан Рэмси сказал, что одна из возможных причин катастрофы заключается в том, что к разрушению корпуса батискафа привела поломка люка с болтами, который герметизировал судно.

Власти Канады начали расследование в связи с разрушением батискафа «Титан». По данным Управления транспортной безопасности (TSB) страны, в рамках расследования будут проверены обстоятельства работы Polar Prince, который перевозил батискаф и находился в 325 морских милях (601 км) от места крушения «Титаника», с точки зрения безопасности, проведет интервью и соберет всю возможную информацию для оценки случившегося.