Резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении хватит на пару месяцев боевых действий. Такое мнение в субботу, 24 июня, высказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Если говорить о такой интенсивности потерь, то их резервов может хватить на 2–3 месяца, но это при том условии, что им будет передана новая техника и если они бросят всё, что у них есть», — заявил он ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что в ближайшее время Киев направит на передовую тех, кто уже служит, а затем начнет пополнять ряды ВСУ мобилизованными гражданами.

«Порядка 100 тыс. должны мобилизовать <...> На протяжении июня–июля, думаю, соберут. Их обучить еще надо по ускоренной программе, которая занимает до трех месяцев», — пояснил Рогов.

Ранее в этот день он рассказал, что наемники не принимают участие в попытках ВСУ прорваться через линию обороны в Запорожской области. По его словам, иностранцы формально присутствуют в зоне контрнаступления, но в бой не идут — либо сами отказываются, либо командование «бережет» их для будущих операций.

Также Рогов отметил, что многие из тех, кто сейчас служит в ВСУ, не хотят сражаться и готовы перейти на мирную сторону, однако им препятствуют заградотряды на второй линии обороны.

Накануне, согласно заявлению Рогова, украинские войска понесли большие потери в живой силе и технике при попытке нового штурма к югу от города Орехова.

22 июня председатель движения «Мы вместе с Россией» сообщил, что на запорожском фронте украинские боевики, несмотря на все усилия, не смогли продвинуться дальше серой зоны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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