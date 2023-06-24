Шесть человек погибли и двое пострадали в ДТП на востоке Китая
В результате ДТП в Китае шесть человек погибли, еще двое получили травмы. Об этом в субботу, 24 июня, сообщает агентство «Синьхуа».
Инцидент произошел накануне в городе Цюйчжоу (восточная провинция Чжэцзян). В первой половине дня по местному времени пять автомобилей столкнулись на перекрестке.
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов изучают обстоятельства аварии.
Ранее, 11 июня, ДТП с участием автобуса произошло на восточном побережье Австралии. В результате аварии по меньшей мере 10 человек погибли и еще 11 пострадали.