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Стало известно о тяжелом состоянии двух пострадавших при пожаре в Кемерово

Двое из семи подростков после пожара в Кемерово находятся в тяжелом состоянии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Двое подростков находятся в тяжелом состоянии после пожара в квартире в Кемерово, еще пятеро находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом в субботу, 24 июня, сообщил ТАСС пресс-секретарь Кемеровского областного центра медицины катастроф Антон Дужик.

По информации Дужика, парень и девушка 2008 года рождения находятся в тяжелом состоянии. Еще четыре парня 2007–2008 годов рождения и девочка 2011 года рождения — в состоянии средней степени тяжести.

Накануне источник «Известий» сообщил, что семеро подростков пострадали при пожаре в жилом доме в Кемерово. Возгорание распространилось на площади в 15 кв. м. По данным источника, всем пострадавшим — 14–15 лет. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Следственный комитет (СК) РФ по Кемеровской области возбудил уголовное дело по факту пожара в жилом доме по ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Отмечается, что в данный момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и допрашивают очевидцев.

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