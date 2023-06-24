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Сюжет:

ВСУ признали сложность оттеснения армии РФ в ходе контрнаступления

CBS News: ВСУ при контрнаступлении удивились жесткому сопротивлению российских войск
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не ожидали такого напора, который продемонстрировали российские бойцы в ответ на их наступательные операции. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщил телеканал CBS News.

«Контрнаступление Украины медленно и неравномерно продвигается вдоль линии фронта <...> поскольку они сталкиваются с более жестким сопротивлением России, чем предполагалось», — говорится в публикации.

По словам одного из боевиков ВСУ, россияне грамотно и эффективно организовали защиту своих позиций. Он подчеркнул, что ВС РФ действительно «знают, как сражаться» и обладают внушительными ресурсами, а потому одержать верх в этом противостоянии будет крайне тяжело.

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Ранее в этот день газета The Times узнала, что украинские военные оказались в непростой ситуации на фоне завышенных ожиданий от контрнаступления. Тот факт, что любая неудача ВСУ вызывает большой ажиотаж, негативно сказывается на мотивации служащих.

23 июня газета The New York Times отметила, что начало контрнаступления не принесло быстрых прорывов. При этом власти США всё еще надеются, что ВСУ смогут получить преимущество.

Накануне CNN привел слова источника о том, что наступательные операции Украины находится на ранней стадии. В этой связи США и их союзники хотят подождать до июля, прежде чем оценивать ход боевых действий.

21 июня президент Украины Владимир Зеленский признал, что прогресс контрнаступления не оправдал первоначальных ожиданий. Он объяснил «медленное продвижение» армии тем, что часть маршрутов заминирована.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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