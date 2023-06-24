Губернатор Голубев призвал жителей Ростовской области сохранять спокойствие

Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей региона сохранять спокойствие и не покидать свои дома. Об этом 24 июня он написал в своем Telegram-канале.

«Прошу всех сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома», — написал Голубев.

По его словам, сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка. Он заверил, что правоохранительные органы делают всё необходимое для защиты населения. Также Голубев попросил жителей воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону.

Обращение Голубева связано с попыткой военного мятежа, который устроил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что около штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону усилили меры безопасности. В центр города стянули солдат и полицейских. Кроме того, было полностью перекрыто движение автомобилей в направлении Аксая на трассе М-4 «Дон».

Также Министерство обороны РФ заявило, что бойцы Южной группировки войск сдерживают попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) перейти в наступление на артемовском участке фронта. По противнику наносятся артиллерийские и авиаудары.

Согласно информации источника «Известий», по тревоге офицеры Росгвардии прибыли в подразделения. Также были подняты сотрудники полиции.

Накануне сообщалось, что ФСБ России возбудила дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж») в отношении Пригожина после того, как он распространил видеокадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь Генпрокуратура России пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям военнослужащего. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

23 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

Минобороны опровергло сообщения об ударах по тылу ЧВК «Вагнер». В ведомстве уточнили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.