Реклама
Прямой эфир
Общество
В Ростове-на-Дону отменили все массовые мероприятия
Общество
Власти Ростова-на-Дону сообщили об изменении схемы движения транспорта
Мир
Власти США уличили в оправдании ситуации в стране теорией заговора из РФ
Общество
Стало известно о тяжелом состоянии двух пострадавших при пожаре в Кемерово
Общество
Губернатор Воронежской области сообщил о совещаниях с силовыми структурами
Общество
Губернатор Московской области сообщил об усилении мер безопасности
Мир
ВСУ признали сложность оттеснения армии РФ в ходе контрнаступления
Армия
Танк ВС РФ уничтожил пункт наблюдения ВСУ на авдеевском направлении
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Одессе
Мир
WP узнала о примерных расходах США на поиски батискафа «Титан»
Мир
Зафиксирован первый случай заражения и смерти человека от вируса Оз
Мир
Глава МИД Британии опроверг информацию о планах покинуть парламент
Мир
Шесть человек погибли и двое пострадали в ДТП на востоке Китая

Губернатор Голубев призвал жителей Ростовской области сохранять спокойствие

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей региона сохранять спокойствие и не покидать свои дома. Об этом 24 июня он написал в своем Telegram-канале.

«Прошу всех сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома», — написал Голубев.

По его словам, сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка. Он заверил, что правоохранительные органы делают всё необходимое для защиты населения. Также Голубев попросил жителей воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону.

Обращение Голубева связано с попыткой военного мятежа, который устроил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

ФСБ возбудила дело против Пригожина за призыв к вооруженному мятежу. Главное

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что около штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону усилили меры безопасности. В центр города стянули солдат и полицейских. Кроме того, было полностью перекрыто движение автомобилей в направлении Аксая на трассе М-4 «Дон».

Также Министерство обороны РФ заявило, что бойцы Южной группировки войск сдерживают попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) перейти в наступление на артемовском участке фронта. По противнику наносятся артиллерийские и авиаудары.

Согласно информации источника «Известий», по тревоге офицеры Росгвардии прибыли в подразделения. Также были подняты сотрудники полиции.

Накануне сообщалось, что ФСБ России возбудила дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж») в отношении Пригожина после того, как он распространил видеокадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь Генпрокуратура России пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям военнослужащего. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

23 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

Минобороны опровергло сообщения об ударах по тылу ЧВК «Вагнер». В ведомстве уточнили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023