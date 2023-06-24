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Французский политик заявил о провале украинского контрнаступления

Французский политик Филиппо заявил, что о провале контрнаступления ВСУ пишут даже в США
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Фото: РИА Новости
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Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) признают в СМИ США. Об этом в пятницу, 23 июня, заявил французский политик, бывший член Европарламента Флориан Филиппо в своем аккаунте в Twitter.

«Украинское контрнаступление провалилось. Об этом много пишет даже американская пресса! В чем смысл делать вид, что оно еще идет? Какая цель? Разорить нас до последнего евро и отправить украинцев на убой?» — сообщил он.

Политик считает, что сторонам конфликта необходимо как можно скорее начать переговоры.

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Ранее в этот день британская газета The Times написала, что ВСУ столкнулись с завышенными ожидания на фоне контрнаступления. Любая неудача ВСУ вызывает большой ажиотаж, который злит самих военных, посчитали в газете.

Также 23 июня постоянный представитель РФ в Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что контрнаступление является самоубийственным для Украины. По словам дипломата, оно уже стоило десятки тысяч мобилизованных, нескольких сотен уничтоженных единиц техники и в украинском обществе называется не иначе как «запорожская мясорубка».

Тогда же газета The New York Times отметила, что начало контрнаступления не принесло быстрых прорывов. При этом власти США всё еще надеются, что ВСУ смогут получить преимущество.

Накануне CNN со ссылкой на двух западных чиновников и высокопоставленного военного представителя США сообщил, что наступательные операции ВСУ проходят не так, как рассчитывали страны Запада. Один из источников телеканала упомянул, что контрнаступление находится на ранней стадии. США и их союзники хотят подождать до июля, прежде чем оценивать ход боевых действий.

21 июня президент Украины Владимир Зеленский признал, что прогресс контрнаступления не оправдал первоначальных ожиданий. Он объяснил «медленное продвижение» армии тем, что часть маршрутов заминирована.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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