Ракету-носитель со спутником «Метеор-М» установили на стартовый стол

Ракета-носитель «Союз-2.16» с новой моделью спутника «Метеор-М» установлена на стартовый комплекс космодрома Восточный. Об этом в субботу, 24 июня, сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Отмечается, что после того, как ракету разместили в вертикальном положении на стартовом столе, специалисты продолжили готовить космический аппарат к запуску.

Старт «Союза-2.16» запланирован на 14:34 (мск) 27 июня. Ожидается, что ракета доставит на орбиту гидрометеорологический спутник «Метеор-М» № 2-3, который был сконструирован для изучения природных ресурсов Земли, контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном пространстве, а также для сбора информации с автоматических измерительных платформ.

В отличие от предыдущего образца «Метеор-М», новый аппарат оснащен бортовым радиолокационным комплексом на базе активной фазированной антенной решетки, измерителем коротковолновой отраженной радиации и масс-спектрометром. Благодаря этому он сможет вести всепогодный мониторинг Северного морского пути и контролировать больше параметров.

Ранее, 30 мая, стало известно, что впервые в истории российской космонавтики на геостационарной орбите была полностью развернута группировка гидрометеорологической космической системы «Электро» в составе трех спутников.

В «Роскосмосе» добавили, что после завершения испытаний на орбите аппарат «Электро-Л» №4 начал использоваться по целевому назначению. Он позволяет проводить космическую съемку Земли с частотой до 15 минут. Благодаря этому обеспечивается анализ состояния акваторий морей и океанов, повышается оперативность прогнозов погоды и выдается экстренная информация при выявлении чрезвычайных ситуаций.