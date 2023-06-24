МИД Пакистана осудил совместное заявление США и Индии

Министерство иностранных дел Пакистана назвало совместное заявление президента США Джо Байдена и премьер-министра Индии Нарендры Моди односторонним и необоснованным. Соответствующая реакция была опубликована в пятницу, 23 июня, на сайте ведомства.

«Мы считаем упоминание Пакистана в «Совместном заявлении США и Индии», опубликованного 22 июня 2023 года, необоснованным, односторонним и вводящим в заблуждение. Это упоминание противоречит дипломатическим нормам и имеет политический подтекст», — говорится в заявлении пакистанского МИД.

В министерстве Пакистана напомнили, что страна принесла много жертв в борьбе с терроризмом, что неоднократно было признано мировым сообществом.

«По иронии судьбы в совместном заявлении не рассматриваются основные источники напряженности и нестабильности в регионе и не учитывается серьезная ситуация с правами человека в индийском незаконно оккупированном Джамму и Кашмире», — говорится в заявлении МИД Пакистана.

В Пакистане также призвали международных партнеров придерживаться целостного и объективного взгляда на вопросы мира и безопасности в Южной Азии, а также воздерживаться от поддержки односторонних позиций, напомнив, что Индия входит в число «государств-спонсоров терроризма».

Ранее 22 июня было опубликовано совместное заявление Байдена и Моди, в котором они «решительно осудили трансграничный терроризм, использование террористических посредников и призвали Пакистан принять немедленные меры для обеспечения того, чтобы ни одна территория под его контролем не использовалась для совершения террористических атак».

Премьер-министр Индии Нарендра Моди находится с государственным визитом в США, который продлится с 21 по 24 июня. В ходе него премьер-министр встретится с президентом страны Джо Байденом.

Ранее в этот день Джо Байден и Нарендра Моди выступили за свободу судоходства в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Также Моди предупредил, что над Азиатско-Тихоокеанским регионом нависает угроза конфронтации. По его словам, стабильность региона превратилась в один из центральных консенсусов американо-индийского партнерства.

В свою очередь сам Байден назвал продуктивными прошедшие переговоры с Моди. Американский лидер также добавил, что в рамках визита индийские компании объявили об инвестициях на сумму более $2 млрд в экономику США.