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МО РФ сообщило о разминировании Новой Таволжанки в Белгородской области

Военные саперы РФ ведут разминирование Новой Таволжанки в Белгородской области
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Минобороны РФ 24 июня сообщило, что инженерно-саперные подразделения Западного военного округа (ЗВО) ведут разминирование населенного пункта Новая Таволжанка в Белгородской области.

Отмечается, что при отступлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставляли мины и боеприпасы.

«Специалисты инженерно-саперного полка Западного военного округа обследуют дома, участки, лесной массив на предмет взрывчатых веществ, противотанковых и противопехотных мин, которые оставили после себя диверсионные группы ВСУ, а также ищут неразорвавшиеся снаряды, которые выпустила вражеская артиллерия по домам мирных жителей», — приводит заявление оборонного ведомства ТАСС.

Как уточнили в Минобороны, мины и неразорвавшиеся боеприпасы находят в лесу, садах и огородах местные жители. Также в лесу обнаружены растяжки с противопехотными минами. Местные жители в случае нахождения взрывоопасного предмета обращаются к участковому, после чего на место приезжает группа саперов. Помимо этого, военные вместе с участковым совершают подомовой обход и проводят инструктаж жителям, что делать при обнаружении подозрительных предметов.

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Ранее, 19 июня, корреспондент «Известий» Алексей Полторанин сообщил, что российские саперы продолжают исследовать территорию Белгородской области на предмет взрывоопасных предметов. Так, специалисты исследовали травяной покров и обнаружили противотанковую мину.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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