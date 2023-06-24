МО РФ сообщило о разминировании Новой Таволжанки в Белгородской области

Минобороны РФ 24 июня сообщило, что инженерно-саперные подразделения Западного военного округа (ЗВО) ведут разминирование населенного пункта Новая Таволжанка в Белгородской области.

Отмечается, что при отступлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставляли мины и боеприпасы.

«Специалисты инженерно-саперного полка Западного военного округа обследуют дома, участки, лесной массив на предмет взрывчатых веществ, противотанковых и противопехотных мин, которые оставили после себя диверсионные группы ВСУ, а также ищут неразорвавшиеся снаряды, которые выпустила вражеская артиллерия по домам мирных жителей», — приводит заявление оборонного ведомства ТАСС.

Как уточнили в Минобороны, мины и неразорвавшиеся боеприпасы находят в лесу, садах и огородах местные жители. Также в лесу обнаружены растяжки с противопехотными минами. Местные жители в случае нахождения взрывоопасного предмета обращаются к участковому, после чего на место приезжает группа саперов. Помимо этого, военные вместе с участковым совершают подомовой обход и проводят инструктаж жителям, что делать при обнаружении подозрительных предметов.

Ранее, 19 июня, корреспондент «Известий» Алексей Полторанин сообщил, что российские саперы продолжают исследовать территорию Белгородской области на предмет взрывоопасных предметов. Так, специалисты исследовали травяной покров и обнаружили противотанковую мину.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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