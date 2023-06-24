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В МЧС опровергли введение комендантского часа в Ростовской области

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Заявления о комендантском часе в Ростовской области не соответствует действительности. Об этом 24 июня предупреждает ГУ МЧС по региону в своем Telegram-канале.

«В мессенджере Telegram от имени ГУ МЧС России по Ростовской области рассылается информация о введении комендантского часа в регионе. Данное сообщение является фейком», — говорится в публикации.

Представители ведомства настоятельно рекомендовали для понимания ситуации обращаться в официальные источники.

Ранее в этот день губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к местным жителям с призывом не покидать дома без особой необходимости. Он отметил, что правоохранительные органы делают всё необходимое для поддержания порядка в сложившейся ситуации.

Заявление Голубева связано с попыткой военного мятежа, который устроил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Ранее в этот день источник «Известий» рассказал, что около штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону усилили меры безопасности. В центр города стянули солдат и полицейских. Кроме того, было полностью перекрыто движение автомобилей в направлении Аксая на трассе М-4 «Дон».

Накануне сообщалось, что ФСБ России возбудила дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж») в отношении Пригожина после того, как он распространил видеокадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь Генпрокуратура России пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям военнослужащего. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Минобороны опровергло сообщения об ударах по тылу ЧВК «Вагнер». В ведомстве уточнили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции.

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