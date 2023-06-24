В США признали возникновение SARS-CoV-2 не в уханьской лаборатории

Разведка США не увидела доказательств того, что к пандемии COVID-19 привел инцидент в Уханьском институте вирусологии (УИВ) в Китае. Об этом говорится в докладе американских спецслужб, переданном конгрессу США.

«Мы по-прежнему не располагаем свидетельствами того, что исследования Уханьского института вирусологии до пандемии включали SARS-CoV-2 или близкого к нему предшественника, а также никакими прямыми свидетельствами того, что до пандемии имел место некий конкретный инцидент, который был связан с персоналом УИВ и который мог привести к пандемии ковида», — отмечается в документе.

Согласно отчету американской разведки, спецслужбам не удалось установить, что коронавирус не разрабатывался в качестве биологического оружия. По данным США, в Уханьском институте занимались генной инженерией, но нет указаний на использование в экспериментах SARS-CoV-2

Ранее, 10 марта, палатой представителей конгресса США был принят законопроект, обязывающий администрацию президента Джо Байдена раскрыть данные разведки о происхождении коронавируса. Его автор, сенатор Джош Хоули, обратился к лидеру КНР Си Цзиньпину с призывом признать ответственность за распространение коронавируса по миру.

Директор Разведывательного сообщества США Эврил Хейнс 8 марта заявила, что американская разведка рассматривает две версии происхождения коронавируса — лабораторная утечка или естественное заражение от инфицированного животного — и исключает возможность создания его в качестве биологического оружия.

1 марта директор ФБР США Кристофер Рей заявил в интервью телеканалу Fox News, что ведомство считает наиболее вероятной версию о лабораторном происхождении коронавируса. Он также отметил, что правительство Китая пытается мешать работе по установлению причин пандемии.

В октябре группа немецких ученых заявила, что нашла доказательства лабораторного происхождения коронавируса. Согласно их исследованию, он на 99,9% является искусственной копией естественного вируса.