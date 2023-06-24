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Reuters сообщило о возможной отсрочке слушаний по делу Трампа до декабря

Reuters: спецпрокурор США хочет отсрочить начало слушаний по делу Трампа до декабря
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Фото: REUTERS/Amr Alfiky/File Photo
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Спецпрокурор по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами Джек Смит попросил отложить начало судебного процесса над бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщило агентство Reuters со ссылкой на судебные документы.

Спецпрокурор просит федерального судью отложить начало слушаний до 11 декабря, говорится в статье.

В своем заявлении он сказал, что дата 14 августа «лишает адвоката ответчика или поверенного правительства разумного времени, необходимого для эффективной подготовки».

Ранее во вторник, 20 июня, как отмечает агентство, окружной судья США Эйлин Кэннон назначила начальную дату судебного разбирательства на 14 августа.

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Ранее, 9 июня, стало известно, что рассмотрение дела против Трампа передали назначенной им в 2020 году судье Эйлин Кэннон.

Также Трампу были предъявлены уголовные обвинения по 37 пунктам, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Суммарная длительность тюремного срока по всем обвинениям может составлять до 400 лет лишения свободы. В тот день Трамп заявил Fox News, что он не признает себя виновным.

Тогда же, 9 июня, он решил поменять адвокатов, которые представляли его интересы в расследовании по факту ненадлежащего обращения с секретными документами. В частности, юристы Джим Трасти и Джон Роули прекратили работу по данному делу.

Накануне власти США через адвокатов уведомили Трампа о предъявлении обвинений в связи с хранением секретных материалов и вызвали его в суд в следующий вторник. Бывшему американскому лидеру необходимо явиться в здание федерального суда в Майами 13 июня в 15:00 по местному времени (22:00 мск).

Днем ранее американская прокуратура уведомила бывшего президента США о ведении против него уголовного расследования.

Позднее, 10 июня, Трамп заявил, что продолжит свою политическую деятельность, несмотря на очередное уголовное дело. Он обвинил действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена в попытке посадить в тюрьму главного политического оппонента, поскольку тот с большим отрывом побеждает в предвыборных опросах.

2 сентября прошлого года агенты ФБР при обыске в доме Трампа изъяли почти сотню документов различных уровней секретности. После этого, 22 сентября, Трамп заявил, что все документы, которые он вывез из Белого дома в свое поместье в Мар-а-Лаго во Флориде, он рассекретил, еще будучи президентом.

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