Бойцам добровольческого батальона «Тигр» вручили госнаграды

Военнослужащие добровольческого батальона «Тигр», отличившихся в ходе проведения спецоперации, получили государственные награды. Об этом 24 июня сообщило Минобороны России.

Отмечается, что военнослужащим на передовых позициях представителями командования группировки войск «Восток» были вручены Ордена Мужества, медали «За отвагу», медали Суворова, знаки отличия «Георгиевский Крест» IV степени, медали Ордена «За заслуги перед Отечеством».

Добровольческий батальон «Тигр» подписал контракт с МО РФ и работает в составе 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) на южнодонецком направлении в районе Угледара. Батальон был сформирован год назад, военнослужащие прошли обучение применению вооружения и военной техники на полигонах ТОФ «Горнастай» и «Бамбурово».

Как сообщили в военном ведомстве, батальон «Тигр» один является одним из первых добровольческих батальонов. Военнослужащие принимали участие и получили боевое крещение в боях под Угледаром. Они прикрывали морских пехотинцев ТОФ в ходе штурма важного населенного пункта.

В настоящее время батальон успешно выполняет задачи совместно с морской пехотой ТОФ.

«Мы выводили людей раненых. Под минометным огнем вытаскивали в основном. <…> Били врага, бьем, и будем бить, это однозначно. Каждый боец для меня герой. Из первой роты у меня все ребята прошли передовую, сам там постоянно тоже», — рассказал командир роты добровольческого батальона «Тигр» с позывным «Вежливый».

Ранее, 22 июня, в Минобороны России сообщили, что в рамках реализации приказа министра обороны РФ Сергея Шойгу об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций более 20 формирований добровольческого корпуса подписали контракты с российским военным ведомством.

10 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, который определит порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций, даст им необходимый правовой статус для установленных государством мер социальной защиты и поддержки. Контракты должны быть подписаны до 1 июля текущего года.

Кроме того, 12 июня Минобороны и добровольческий отряд «Ахмат» подписали первый такой контракт. Свои подписи на документе поставили заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев.

Очередное подписание контрактов между Минобороны России и командирами формирований добровольческого корпуса состоялось 13 июня. По словам представителя ведомства генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, три бригады и четыре отряда подписали контракты на выполнение боевых задач.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.