Реклама
Прямой эфир
Общество
Движение в направлении Аксая на трассе М-4 «Дон» полностью перекрыто
Общество
Генпрокурор РФ доложил Путину о возбуждении дела о попытке вооруженного мятежа
Мир
В Белоруссии призвали начать переговоры с ЕС по вопросу грузоперевозок
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Днепре и Черкасской области
Армия
В МО заявили о подготовке ВСУ к наступлению на артемовском направлении
Мир
Макрон призвал Европу к самостоятельности
Мир
В США узнали о возможных чистках в рядах консерваторов в конгрессе
Общество
ФСБ назвала заявления Пригожина призывом к началу вооруженного конфликта
Происшествия
Украинские боевики трижды за 45 минут обстреляли Донецк
Общество
Владимир Путин поздравил россиян с Днем молодежи
Общество
Синоптики пообещали москвичам до +23 градусов 24 июня
Мир
Макрон поддержал сохранение статуса-кво по вопросу Тайваня
Мир
Politico узнала позицию США по поставкам кассетных боеприпасов Украине

Британский военный назвал возможные причины взрыва на батискафе «Титане»

Британский подводник Рэмси: батискаф «Титан» мог взорваться из-за ошибок в конструкции
0
Фото: AP Photo/Bill Sikes
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-капитан подлодки Королевского ВМФ Великобритании Райан Рэмси в пятницу, 23 июня, в интервью телеканалу Sky News назвал возможные причины происшествия с затонувшим батискафом «Титан».

По словам британского военного, одна из возможных причин катастрофы заключается в том, что к разрушению корпуса батискафа привела поломка люка с болтами, который герметизировал судно.

«Сам корпус батискафа был сконструирован с ошибками, и в результате не выдержал водяного давления», — предположил Рэмси.

Бывший капитан добавил, что создатели субмарины проигнорировали технические нормы при создании таких аппаратов, что обернулось трагедией.

Истории людей, плывших на «Титанике»
Истории людей, плывших на «Титанике»
Судьбы пассажиров и членов экипажа, пересекавших Атлантический океан на борту корабля

В тот же день телеканал Sky News сообщил, что семьи погибших могут подать иски против компании OceanGate Expeditions даже несмотря на документы с отказом от претензий, предположительно подписанными пассажирами батискафа «Титан».

19 июня компания OceanGate Expeditions, которая доставляла туристов к обломкам «Титаника», заявила об исчезновении батискафа «Титан» с экипажем. За день до этого примерно через 1 час 45 минут после погружения аппарат перестал выходить на связь с исследовательским судном «Полярный принц».

Между тем 21 июня появилась информация о том, что корпус пропавшего батискафа имел технические проблемы — в частности, демонстрировал признаки циклической усталости.

22 июня были найдены обломки батискафа. Установлено, что на судне произошел направленный внутрь взрыв. В OceanGate Expeditions заявили, что считают пассажиров батискафа погибшими. Телеканал CNN сообщил со ссылкой на экспертов, что пассажиры батискафа погибли безболезненно.

На борту подводного судна находились пять человек. В их числе — британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном, а также французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе. Капитан I ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин 23 июня в разговоре с «Известиями» заявил, что пожар или замыкание могли стать причиной взрыва в батискафе «Титан».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023