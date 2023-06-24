Финансист перечислила причины блокировки счетов банком

Директор института комплаенса и этики бизнеса высшей школы юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ Ирина Грекова 24 июня рассказала, что банк может заблокировать счет клиента без объяснения причин.

В беседе с агентством «Прайм» она уточнила, что при блокировке счета, клиент не может провести никаких действий с деньгами до выяснения обстоятельств и снятия блокировки. Согласно российскому законодательству, банк обязан заблокировать денежные средства в случае получения сигнала из Росфинмониторинга.

Как отметила Грекова такая ситуация может возникнуть в случае, если клиент банка попал в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Также соответствующее решение принимается при подозрениях в связи с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения или при наличии принятого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, решения о блокировании денежных средств или иного имущества клиента. По словам финансиста, в данном случае блокировку можно снять только по решению суда об исключении из указанных перечней.

Если по счету клиента проходят сомнительные операции, то банк может отключить интернет-банк клиента или отказать в проведении операций. В таком случае, для снятия блокировки придется обосновать экономический смысл операции и предоставить иные запрашиваемые банком документы.

Грекова сообщила, что также банк может приостановить вызвавшую подозрение операцию и запросить устное подтверждение о том, что именно клиент ее проводил. Она посоветовала осмотрительно осуществлять переводы и внимательно относиться к предложениям оплатить услуги по номеру телефона, переводам денег третьим лицам в счет услуги или товара.

Финансист порекомендовала осуществлять оплаты на основании договора и сохранять документы о платежах. Стоит помнить, что клиент банка может попасть в цепочку пересылки денег для незаконных целей, тогда под риском оказывается сам клиент, подчеркнула Грекова.

Ранее, 20 июня, стало известно, что российская полиция хочет получить право замораживать расходные операции на счетах подозреваемых в кибермошенничествах на срок до десяти дней без решения суда. Эти ограничения позволят фигурантам использовать иные свои деньги на счетах и пользоваться услугами связи. Также владелец заблокированного счета сможет обжаловать решение о приостановлении расходных операций в суде.