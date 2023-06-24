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Финансист перечислила причины блокировки счетов банком

Финансист Грекова: банк может заблокировать средства на счету в нескольких случаях
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Директор института комплаенса и этики бизнеса высшей школы юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ Ирина Грекова 24 июня рассказала, что банк может заблокировать счет клиента без объяснения причин.

В беседе с агентством «Прайм» она уточнила, что при блокировке счета, клиент не может провести никаких действий с деньгами до выяснения обстоятельств и снятия блокировки. Согласно российскому законодательству, банк обязан заблокировать денежные средства в случае получения сигнала из Росфинмониторинга.

Как отметила Грекова такая ситуация может возникнуть в случае, если клиент банка попал в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Также соответствующее решение принимается при подозрениях в связи с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения или при наличии принятого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, решения о блокировании денежных средств или иного имущества клиента. По словам финансиста, в данном случае блокировку можно снять только по решению суда об исключении из указанных перечней.

Если по счету клиента проходят сомнительные операции, то банк может отключить интернет-банк клиента или отказать в проведении операций. В таком случае, для снятия блокировки придется обосновать экономический смысл операции и предоставить иные запрашиваемые банком документы.

Грекова сообщила, что также банк может приостановить вызвавшую подозрение операцию и запросить устное подтверждение о том, что именно клиент ее проводил. Она посоветовала осмотрительно осуществлять переводы и внимательно относиться к предложениям оплатить услуги по номеру телефона, переводам денег третьим лицам в счет услуги или товара.

Финансист порекомендовала осуществлять оплаты на основании договора и сохранять документы о платежах. Стоит помнить, что клиент банка может попасть в цепочку пересылки денег для незаконных целей, тогда под риском оказывается сам клиент, подчеркнула Грекова.

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Ранее, 20 июня, стало известно, что российская полиция хочет получить право замораживать расходные операции на счетах подозреваемых в кибермошенничествах на срок до десяти дней без решения суда. Эти ограничения позволят фигурантам использовать иные свои деньги на счетах и пользоваться услугами связи. Также владелец заблокированного счета сможет обжаловать решение о приостановлении расходных операций в суде.

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