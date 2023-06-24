Грузовик опрокинулся в результате ДТП на внешней стороне МКАД

В результате столкновения двух грузовых автомобилей на внешней стороне 21-го километра МКАД один из них опрокинулся. Об этом в субботу, 24 июня, сообщает пресс-служба московского департамента транспорта.

По информации ведомства, на месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства случившегося уточняются, сведений о пострадавших пока нет.

Дептранс также предупреждает, что дорожное движение в районе ДТП временно затруднено. Водителям предлагают выбирать альтернативные маршруты.

Накануне стало известно, что в Подмосковье загорелся прицеп грузовика, наполненный фейерверками. Инцидент произошел на 42-м километре автодороги М-2 «Крым».

Пожарные ликвидировали открытое горение меньше чем за час. Никто не пострадал.