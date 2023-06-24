Синоптики пообещали москвичам до +23 градусов 24 июня

Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь и до 23 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион в субботу, 24 июня. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +21…+23 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +12.



В Московской области днем ожидается от +20 до +25 градусов, ночью похолодает до +9.

Днем прогнозируется северо-западный, северный ветер со скоростью 6–11 м/c, ночью — северо-восточный ветер, его скорость составит 5–10 м/c.

Атмосферное давление — 746 мм ртутного столба.

Днем ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что июль в Москве будет гораздо дождливее июня, когда образовался дефицит осадков. По его словам, его вряд ли удастся восполнить в последние дни июня.

Между тем 23 июня, как сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в столице выпало порядка четверти осадков от нормы июня.

Накануне, 22 июня, руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин рассказал «Известиям», что в выходные дни, 24–25 июня, жителей Москвы ждет пасмурная и облачная погода с максимальной температурой до +25 градусов.

В этот же день координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк рассказал, что высокая солнечная активность может привести к очень жаркому лету на Земле. Эколог также отметил, что в периоды активного солнца бывает больше геомагнитных бурь, что сказывается на самочувствии метеочувствительных людей и приводит к нарушению радиосвязи в полярных широтах.