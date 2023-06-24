В США узнали о возможных чистках в рядах консерваторов в конгрессе

Консервативная группа в палате представителей конгресса США Freedom Caucus планирует провести внутренние чистки на фоне нарастающих противоречий в своих рядах. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

«Напряженности внутри консервативного собрания Freedom Caucus достигли точки, где некоторые члены обдумывают идею провести чистки среди коллег по группе», — говорится в материале.



В статье указано, что чистки могут затронуть в том числе конгрессмена Марджори Тейлор Грин, которая известна своими многочисленными попытками продвижения импичмента главы государства Джо Байдена.

Источники издания сообщили, что перечень кандидатов на отчисление из рядов группы еще не сформирован, но члены собрания полагают, что одной из целей является Грин.

Собеседник портала отметил, что конгрессмен стала близким союзником спикера палаты представителей Кевина Маккарти. Подчеркивается, что консерваторы выступают против сближения своих членов с лидерами Республиканской партии.

Ранее, 21 июня, член палаты представителей Марджори Тейлор Грин сообщила, что резолюция об импичменте действующего президента США Джо Байдена стала самым популярным документом на сайте американского конгресса.



В тот же день Грин раскритиковала директора ФБР Кристофера Рэя за решение предоставить конгрессу отредактированные данные по запросу о возможном получении взятки главой государства Джо Байденом в то время, когда он был вице-президентом.