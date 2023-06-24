В Белоруссии призвали начать переговоры с ЕС по вопросу грузоперевозок

Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Республики Беларусь Владимир Орловский призвал обсудить ситуацию в области грузоперевозок со странами Евросоюза (ЕС). Такое предложение 23 июня он выдвинул на сессии Всемирной таможенной организации в Брюсселе.

«Председатель ГТК озвучил инициативу о проведении переговоров с соседними странами Европейского союза для нормализации сложной ситуации с грузовыми перевозками и перемещением граждан на наших общих границах», — говорится в публикации на сайте белорусского ведомства.

Ранее, 30 мая, сообщалось, что с начала июня Польша запрещает проезд по своей территории грузовым машинам, автомобильным тягачам, прицепам и полуприцепам, а также иным составам транспортных средств, зарегистрированным в РФ и Белоруссии.

До этого, 16 февраля, Литва уведомила Минск о прекращении взаимодействия по обеспечению бесперебойного движения транспорта через границу. По данным белорусского погранкомитета, сотрудничество с таможенными и пограничными службами республики прекращается в одностороннем порядке.

В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что закрытие Польшей и Литвой пунктов пропуска на западных границах является экономической провокацией.