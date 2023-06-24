Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

Минобороны России 24 июня рассказало о новых героических поступках и подвигах российских военных, рискующих жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

В оборонном ведомстве отметили смелость и решительность ефрейтора Юрия Козлова, который предотвратил нападение вражеских диверсантов на расположение российских войск. Сообщается, что Козлов выполнял боевую задачу по охране района расположения тактической группы российских военных. В ночное время ефрейтор вел наблюдение за прилегающей местностью, обнаружил движущуюся в направлении российских позиций украинскую диверсионно-разведывательную группу, вооруженную стрелковым оружием и пулеметом, и доложил о приближении боевиков.

После чего Козлов открыл огонь по националистам из штатного стрелкового оружия. Первыми выстрелами он поразил вражеского пулеметчика, чем существенно подорвал атакующие возможности диверсантов. Ефрейтор продолжил удерживать оборону до прибытия группы усиления. После того, как на позицию прибыли дополнительные силы, военный вместе с подкреплением перешли в контрнаступление. Противник, понеся потери, отступил.

Гвардии сержант Дмитрий Труфанов, продолжили в Минобороны, в составе экипажа самоходной артиллерийской установки (САУ) выполнял боевую задачу по огневой поддержке наступающих подразделений российских войск в ходе штурма позиций украинских боевиков. Получив боевую задачу по подготовке и нанесению огневого удара, гвардии сержант вместе с экипажем выдвинулись в позиционный район. Когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли артиллерийский огонь по данному району, САУ получила повреждения и потеряла ход.

Находясь под обстрелом, гвардии сержант Труфанов оперативно восстановил исправность САУ, после чего вывел ее из-под обстрела. Заняв новую позицию, экипаж Труфанова приступил к уничтожению вражеских целей. В ходе нанесения огневого поражения позиции вражеской артиллерии были подавлены, что позволило развить наступление российских мотострелковых подразделений и выбить врага с позиций.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга гвардии сержант Труфанов награжден медалью «За отвагу».

Кроме того, в оборонном ведомстве рассказали про старшего лейтенанта Олега Гордиенко, подразделение которого осуществляло минирование десантно-опасных участков, танкоопасных направлений, установку минно-взрывных заграждений, а также выполняло задачи по фортификационному оборудованию позиций российских войск. В ходе выполнения боевой задачи наблюдателем за воздушной обстановкой был своевременно обнаружен украинский беспилотный летательный аппарат, который нес на себе самодельное взрывное устройство. Старший лейтенант лично организовал эвакуацию личного состава взвода в безопасное место.

После чего выдвинулся завершить минирование подъездных к нашим оборонительным рубежам путей со стороны, подконтрольной националистам. Противник приступил к обстрелу района минирования силами артиллерии. Находясь под систематическим огнем со стороны украинских националистов, Гордиенко в кратчайшие сроки завершил установку минно-взрывных заграждений.

В результате минные поля, установленные российскими саперами, остановили продвижение бронегруппы и мотопехоты украинских националистов, не допустив прорыва линии обороны российских подразделений на важном тактическом направлении.

Накануне глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что, несмотря на сопротивление украинских войск, Вооруженные силы (ВС) РФ продолжают достигать успехов на купянском направлении. Ганчев отметил, что российские силы притесняют украинские войска на левом берегу Оскола в восточной части Купянска.

21 июня президент Украины Владимир Зеленский признал, что прогресс контрнаступления не оправдал первоначальных ожиданий. Он объяснил «медленное продвижение» ВСУ тем, что часть маршрутов заминирована.

До этого, 19 июня, военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Известиям», что установленные инженерными войсками минные поля играют большую роль в оборонительных построениях российских войск. Так, уточнил он, хорошо показали себя в боях универсальные минные заградители УМЗ-К и УМЗ-Т, система дистанционного минирования «Земледелие».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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