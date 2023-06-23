Разведка ВДВ РФ уничтожила САУ CAESAR при попытке уйти от «Ланцета»
Французская самоходная артиллерийская установка (САУ) CAESAR перевернулась на трассе в зоне российской спецоперации, пытаясь спастись бегством от российского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Ланцет». Об этом 23 июня сообщило агентство «РИА Новости».
Отмечается, что подразделение разведки Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ заметило установку при перемещении на новую позицию и решило уничтожить ее с помощью ударного БПЛА «Ланцет». Водитель САУ Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметил опасность и смог уйти от беспилотника. Однако из-за высокой скорости движения машину занесло, и она несколько раз перевернулась.
Второй беспилотник ВС РФ точно поразил цель, спровоцировав детонацию боеприпаса.
Ранее в этот день Минобороны показало уничтожение опорного пункта ВСУ, который был замаскирован в лесоповале, на запорожском направлении операторами беспилотников.
22 июня стало известно, что операторы беспилотника ВС РФ обнаружили танк противника, который под прикрытием лесополосы вел огонь по российским позициям. После чего танк был уничтожен барражирующим боеприпасом. После попадания снаряда боевая машина загорелась, а затем у нее сдетонировал боекомплект.
До этого, 20 июня, расчет БПЛА Ивановского гвардейского соединения ВДВ при помощи аппарата «Альбатрос» обнаружил вражескую технику. После этого расчет передал данные о противнике на пункт управления артиллерией, которая ликвидировала технику ВСУ, безуспешно прорывавшуюся в сторону позиций десантников.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.
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