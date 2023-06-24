Канцлер Австрии выступил против выделения допсредств для ЕС

Канцлер Австрии Карл Нехаммер высказался против выделения дополнительных средств для государств-членов Европейского союза, однако мнения представителей австрийских партий в Европарламенте разделились. Об этом в пятницу, 23 июня, он заявил в эфире австрийского радио ORF.

«Использование имеющихся средств должно быть приоритетным, прежде чем просить больше налоговых денег у стран-членов. <…> Было бы хорошо, если комиссия ЕС представит, как она хочет перераспределить средства, а затем мы посмотрим, действительно ли это работает в интересах государств-членов», — сообщил Нехаммер.

Позицию канцлера поддержала глава делегации Австрийской народной партии (ÖVP) в парламенте Евросоюза Ангелика Винциг. По ее словам, лучше использовать и распределять средства исходя из приоритетов страны.

Мнение Нехаммера не нашло поддержки у австрийской партии Зеленых. Глава делегации партии в Европарламенте Моника Вана заявила о необходимости формирования сильного бюджета ЕС, чтобы справиться с кризисами. Она отметила, что приоритетными вопросами являются борьба с климатической катастрофой, поддержка Украины и социальное распределение.

Другая политическая партия Новая Австрия и либеральный форум (NEOS) сообщила о готовности участвовать в дискуссии по этому вопросу.

По данным радиостанции, дискуссия в Австрии разгорелась после того, как 20 июня комиссия Евросоюза призвала 27 государств-членов внести дополнительные €66 млрд в бюджет ЕС на расходы до 2027 года. В частности, деньги должны быть направлены на нужды Украины и миграции.



Издание сообщило, что для Австрии этот взнос обошелся бы в дополнительные €1,6 млрд. Министр финансов Магнус Бруннер отверг это требование ЕС. Он сообщил, что Австрия не может согласиться на увеличение расходов.

Ранее, 16 июня, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов объяснил «Известиям», чем вызваны заявления Германии о том, что у Берлина нет возможности вносить дополнительные платежи в бюджет Евросоюза (ЕС).

В тот же день газета Die Welt привела слова министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, согласно которым в Германии сейчас напряженная денежная ситуация, и у страны нет возможности вносить дополнительные платежи в бюджет ЕС из-за поддержки Украины. Кроме того, Линднер отметил, что должна быть четкая расстановка приоритетов, которая будет ориентирована на неизбежные дополнительные потребности в финансировании, например вытекающие из юридических обязательств Евросоюза.



В апреле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что Украина в финансовом плане является несуществующей страной и, как только США и страны Европы прекратят ее содержать, конфликт закончится. Венгерский политик подчеркнул, что Евросоюз тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов и это не может продолжаться бесконечно.

США и другие страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.