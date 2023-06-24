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Канцлер Австрии выступил против выделения допсредств для ЕС

Канцлер Австрии Нехаммер выступил против выделения дополнительных средств для ЕС
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Фото: REUTERS/Leonhard Foeger/File Photo
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер высказался против выделения дополнительных средств для государств-членов Европейского союза, однако мнения представителей австрийских партий в Европарламенте разделились. Об этом в пятницу, 23 июня, он заявил в эфире австрийского радио ORF.

«Использование имеющихся средств должно быть приоритетным, прежде чем просить больше налоговых денег у стран-членов. <…> Было бы хорошо, если комиссия ЕС представит, как она хочет перераспределить средства, а затем мы посмотрим, действительно ли это работает в интересах государств-членов», — сообщил Нехаммер.

Позицию канцлера поддержала глава делегации Австрийской народной партии (ÖVP) в парламенте Евросоюза Ангелика Винциг. По ее словам, лучше использовать и распределять средства исходя из приоритетов страны.

Мнение Нехаммера не нашло поддержки у австрийской партии Зеленых. Глава делегации партии в Европарламенте Моника Вана заявила о необходимости формирования сильного бюджета ЕС, чтобы справиться с кризисами. Она отметила, что приоритетными вопросами являются борьба с климатической катастрофой, поддержка Украины и социальное распределение.

Другая политическая партия Новая Австрия и либеральный форум (NEOS) сообщила о готовности участвовать в дискуссии по этому вопросу.

По данным радиостанции, дискуссия в Австрии разгорелась после того, как 20 июня комиссия Евросоюза призвала 27 государств-членов внести дополнительные €66 млрд в бюджет ЕС на расходы до 2027 года. В частности, деньги должны быть направлены на нужды Украины и миграции.

Издание сообщило, что для Австрии этот взнос обошелся бы в дополнительные €1,6 млрд. Министр финансов Магнус Бруннер отверг это требование ЕС. Он сообщил, что Австрия не может согласиться на увеличение расходов.

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Ранее, 16 июня, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов объяснил «Известиям», чем вызваны заявления Германии о том, что у Берлина нет возможности вносить дополнительные платежи в бюджет Евросоюза (ЕС).

В тот же день газета Die Welt привела слова министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, согласно которым в Германии сейчас напряженная денежная ситуация, и у страны нет возможности вносить дополнительные платежи в бюджет ЕС из-за поддержки Украины. Кроме того, Линднер отметил, что должна быть четкая расстановка приоритетов, которая будет ориентирована на неизбежные дополнительные потребности в финансировании, например вытекающие из юридических обязательств Евросоюза.

В апреле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что Украина в финансовом плане является несуществующей страной и, как только США и страны Европы прекратят ее содержать, конфликт закончится. Венгерский политик подчеркнул, что Евросоюз тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов и это не может продолжаться бесконечно.

США и другие страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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