Reuters узнало о планах ФРГ закупить 60 тяжелых вертолетов Chinook

Германия собирается закупить 60 тяжелых военно-транспортных вертолетов CH-47F Chinook у американского концерна Boeing в рамках пакета стоимостью до €8 млрд. Об этом 23 июня сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

«Германия намерена приобрести 60 вертолетов Chinook у компании Boeing в рамках пакета стоимостью до €8 млрд, включая необходимую инфраструктуру для вертолетов», — говорится в публикации агентства.

Отмечается, что также в сумму входят обслуживание вертолетов и национальные контракты.

По информации агентства, сделка всё еще нуждается в одобрении бюджетного комитета парламента ФРГ.

Ранее, 19 июня, журнал Der Spiegel выяснил, что министр обороны Германии Борис Писториус планирует в течение ближайших двух недель подать заявку в бюджетный комитет бундестага на закупку 16 тыс. артиллерийских боеприпасов на общую сумму €118 млн.

12 мая Bloomberg сообщило, что правительство Германии намерено закупить у производителей 18 новых танков Leopard 2 и не исключает закупки еще 105 машин в будущем, чтобы восполнить нехватку боевой техники после военных поставок на Украину.