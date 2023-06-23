Крупный пожар на крыше общежития произошел в Первоуральске

Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в Первоуральске. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Свердловской области.

Сообщение о пожаре поступило в 21:56 (19:56 мск). Изначально площадь возгорания составляла 200 кв. м.

«В 23:47 (21:47 мск. — Ред.) пожарные локализовали пожар на улице Ильича в Первоуральске на площади 450 кв. м. Для жителей пострадавшего от огня дома готовится пункт временного размещения», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало.

Как уточнили в ведомстве, спасатели эвакуировали из дома 53 человека, в том числе девять детей. Еще 12 человек, среди них четыре ребенка, были спасены с помощью спасательных устройств.

Ранее в этот день стало известно о возгорании и обрушении крыши здания в Краснодаре. Пожар произошел на девятом километре Ростовского шоссе, сообщение о нем поступило на пульт диспетчера в 17:23.

Общая площадь возгорания составила 800 кв. м. Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние здания и сооружения.

Позднее ГУ МЧС по региону сообщило о ликвидации пожара. Погибших и пострадавших нет.