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Очевидцы поджога автомобилей в Москве рассказали о произошедшем

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Фото: РЕН ТВ
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В Москве на парковке в одном из спальных районов неизвестный поджег автомобиль и скрылся с места на самокате. Очевидцы рассказали 23 июня «Известиям», что в этом дворе случай поджога машин не первый.

По словам очевидцев, бросил что-то в один из автомобилей и сразу же вспыхнуло пламя, которое перекинулось на другие машины. К приезду экстренных служб горело четыре автомобиля.

«Это Volvo 90 была, она сгорела, ее подожгли. Судя по заявлению сотрудников МЧС, некий человек на самокате подъехал, что-то бросил и уехал», — сказал владелец сгоревшего автомобиля Алексей.

Местный житель Сергей поделился, что пламя достигало уровня пятого этажа. Владельцы автомобилей поспешили отогнать свои машины на безопасное расстояние, однако успели не все. Сейчас их ущерб подсчитывают страховые компании, и, по предварительной информации, он может исчисляться десятками миллионов рублей.

«А здесь полыхало так, что ужас просто! 10 м было пламя, огромное. Все боялись подойти дальше торца дома»,отметил Сергей.

Ольга, которая также живет в этом районе, добавила, что подобный случай здесь происходит не впервые. В прошлом году, сказала женщина, также сгорел автомобиль.

В настоящее время полиция отрабатывает версию поджога, подозреваемого начали разыскивать по приметам. Оперативники проверяют знакомых пострадавших, так как не исключают мотив мести.

Инцидент произошел в ночь на 23 июня на улице Островитянова в столице. Сообщение о возгорании поступило в 01:46, в 02:33 спасатели ликвидировали огонь. Как уточнили в МЧС, пострадавших нет. Отмечается, что рассматривается версия поджога.

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