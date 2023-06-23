Грузовик наехал на 10 машин в Подмосковье
Водитель «КамАЗа» повредил 10 машин в Красногорске. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.
«Примерно в 18:20 мск у одного из домов, расположенных на улице Речной в городе Красногорске, произошло дорожно-транспортное происшествие», — сказали ТАСС в ведомстве.
По данным сотрудника МВД, техническая неисправность грузовика помешала водителю справиться с управлением. Все 10 пострадавших автомобилей стояли в попутном направлении, когда зажегся красный сигнал светофора.
Погибших нет. Информация о пострадавших уточняется.
На месте происшествия продолжают работать правоохранительные органы.
Также в этот день жительница Добрынинского района Липецкой области без водительских прав угнала чужой автомобиль и через 750 м улетела на нем в пруд. Ее осудили по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон))».