Реклама
Прямой эфир
Общество
ФСБ возбудила дело против Пригожина за призыв к вооруженному мятежу
Мир
Глава OceanGate грозил судом предупреждавшему об опасности эксперту
Армия
Песков заявил об информировании Путина о ситуации вокруг Пригожина
Мир
В Белом доме выразили надежду на сохранение каналов связи с КНР
Мир
В Белом доме отказались комментировать наступательные операции Украины
Армия
МО назвало сообщения об ударах по тылу ЧВК «Вагнер» провокацией
Мир
В США заявили об обсуждении принципов урегулирования конфликта на Украине
Мир
Пилоты США в Сирии дважды навели вооружения на самолеты РФ
Мир
Минимум 18 человек пострадали при экстренной посадке самолета в Гонконге
Мир
В Канаде заявили о начале расследования трагедии с батискафом «Титан»
Происшествия
Семилетний ребенок получил ранение на соревнованиях по стрельбе в Кубинке
Происшествия
Грузовик наехал на 10 машин в Подмосковье
Происшествия
Четырехлетняя девочка утонула в бассейне в частном доме в Астраханской области

Минимум 18 человек пострадали при экстренной посадке самолета в Гонконге

RTHK: Самолет экстренно сел в аэропорту Гонконга из-за взорвавшегося шасси
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пассажирский самолет экстренно сел в аэропорту Гонконга из-за взорвавшегося шасси, 18 человек пострадали. Об этом 23 июня сообщил телеканал RTHK.

Отмечается, что рейс Cathay Pacific CX880 вернулся в международный аэропорт Гонконга вскоре после вылета. По данным полиции, одна из шин лопнула в результате перегрева.

Среди пострадавших пятеро мужчин и 13 женщин. Они госпитализированы. Остальные 275 пассажиров самолета не пострадали.

Согласно информации на сайте международного аэропорта Гонконга, рейс CX880 летает между Гонконгом и Лос-Анджелесом.

Ранее, 13 июня, легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на пляже в Уэльсе в Великобритании

Новость дополняется

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023