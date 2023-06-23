Минимум 18 человек пострадали при экстренной посадке самолета в Гонконге
Пассажирский самолет экстренно сел в аэропорту Гонконга из-за взорвавшегося шасси, 18 человек пострадали. Об этом 23 июня сообщил телеканал RTHK.
Отмечается, что рейс Cathay Pacific CX880 вернулся в международный аэропорт Гонконга вскоре после вылета. По данным полиции, одна из шин лопнула в результате перегрева.
Среди пострадавших пятеро мужчин и 13 женщин. Они госпитализированы. Остальные 275 пассажиров самолета не пострадали.
Согласно информации на сайте международного аэропорта Гонконга, рейс CX880 летает между Гонконгом и Лос-Анджелесом.
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