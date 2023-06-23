Глава OceanGate грозил судом предупреждавшему об опасности эксперту

Президент и основатель американской компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш грозил подать в суд на специалиста и эксперта по управлению глубоководными аппаратами Роба Маккалума, который пытался убедить его в том, что произведенный им для подводного туризма батискаф «Титан» опасен. Об этом 23 июня рассказал сам эксперт, руководивший погружениями к затонувшим кораблям «Титаник» и «Бисмарк».

По словам Маккалума, представители индустрии глубоководного туризма несколько лет пытались убедить Раша приостановить его программу.

«По двум причинам. Первая — то, что углеродное волокно — неподходящий материал для [корпуса батискафа]. А вторая — тот факт, что «Титан» был единственным аппаратом в мире, который использовался в коммерческой деятельности, не пройдя независимую сертификацию», — цитирует Маккалума телекомпания Би-би-си.

Эксперт отмечает, что одна из причин, по которой у Раша отсутствовал сертификат, что аппарат просто заведомо не был бы признан подходящим для погружений на четырехкилометровую глубину.

Маккалум сообщил, что лично предупреждал Раша о потенциальном ЧП на «Титане», которое может стать угрозой для существования всей отрасли глубоководного туризма. На что тот заявлял, что это «личное оскорбление» и все утверждения, что его компания отправляет людей на смерть, являются бездоказательными. Специалист отметил, что его диалог с владельцем компании по электронной почте закончился после вмешательства адвокатов OceanGate Expeditions, заявивших о готовности подать на него в суд.

Ранее в этот день отставной офицер ВМС Австралии Фрэнк Оуэн сообщил, что инцидент с подводным аппаратом «Титан», обломки которого были обнаружены в Атлантическом океане спустя несколько дней после погружения, не обернется исчезновением рынка глубоководного туризма. Он предположил, что после ЧП любители глубоководного туризма будут внимательнее выбирать используемое ими судно.

19 июня компания OceanGate Expeditions, которая доставляла туристов к обломкам «Титаника», заявила об исчезновении батискафа «Титан» с экипажем. За день до этого примерно через 1 час 45 минут после погружения аппарат перестал выходить на связь с исследовательским судном «Полярный принц».

Между тем 22 июня были найдены обломки батискафа. Установлено, что на судне произошел направленный внутрь взрыв. В OceanGate Expeditions заявили, что считают пассажиров батискафа погибшими.

На борту подводного судна находились пять человек. В их числе — британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном, а также французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе.

21 июня стало известно, что корпус пропавшего батискафа имел технические проблемы, в частности, демонстрировал признаки циклической усталости.

Капитан I ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин 23 июня в разговоре с «Известиями» заявил, что пожар или замыкание могли стать причиной взрыва в батискафе «Титан».