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Липчанка без прав угнала машину и съехала на ней в пруд

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Жительница Добрынинского района Липецкой области без водительских прав угнала чужой автомобиль и улетела на нем в пруд. Ее осудили по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)», сообщает пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 23 июня.

Инцидент произошел в марте 2023 года в поселке Петровский, пишет GOROD48. Местная жительница, которая никогда не сидела за рулем, увидела стоящий без присмотра автомобиль Volkswagen с ключами зажигания внутри.

Женщина решила попробовать, каково это — водить машину. Пока хозяин иномарки отвлекся, она села за руль, завела авто и поехала. Однако злоумышленница уехала недалеко — через 750 м она не справилась с управлением и съехала в пруд.

Угонщицу задержали местные жители, отмечает LipetskMedia. Суд признал ее виновной в угоне и оштрафовал на 50 тысяч рублей. Также собственник автомобиля подал в суд гражданский иск о возмещении вреда.

Ранее в июне сообщалось, что в Липецкой области рецидивист угнал УАЗ «Патриот» соседа третий раз подряд и попал в ДТП.

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