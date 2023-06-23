Реклама
Прямой эфир
Армия
Песков заявил об информировании Путина о ситуации вокруг Пригожина
Мир
Глава OceanGate грозил судом предупреждавшему об опасности эксперту
Мир
В Белом доме выразили надежду на сохранение каналов связи с КНР
Общество
Минюст РФ внес в список иноагентов семь человек и две организации
Мир
В Белом доме отказались комментировать наступательные операции Украины
Армия
МО назвало сообщения об ударах по тылу ЧВК «Вагнер» провокацией
Мир
В США заявили об обсуждении принципов урегулирования конфликта на Украине
Мир
Пилоты США в Сирии дважды навели вооружения на самолеты РФ
Мир
Минимум 18 человек пострадали при экстренной посадке самолета в Гонконге
Мир
В Канаде заявили о начале расследования трагедии с батискафом «Титан»
Происшествия
Семилетний ребенок получил ранение на соревнованиях по стрельбе в Кубинке
Происшествия
Грузовик наехал на 10 машин в Подмосковье
Происшествия
Четырехлетняя девочка утонула в бассейне в частном доме в Астраханской области
Сюжет:

Борковский карьер в Рязани загрязнен неизвестным веществом

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Рязани опубликовали в соцсетях фотографии загрязненной воды, которую можно наблюдать на втором карьере в Борках, сообщает РИА «7 новостей» в пятницу, 23 июня.

На кадрах, представленных в группе RZN Life во «‎ВКонтакте», можно увидеть мусор, зеленые пятна и разводы на поверхности водоема. Как отмечает 62INFO.ru, неизвестное вещество в основном сосредоточено у берегов карьера. Что именно оказалось в воде, предположений у авторов снимка нет.

В комментариях к записи пресс-служба администрации Рязани написала, что специалисты профильного управления уже взяли пробы, чтобы провести развернутый анализ воды.

Пока причины изменения цвета воды установить не удалось не установили. По итогам анализа власти пообещали принять меры.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023