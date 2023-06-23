Борковский карьер в Рязани загрязнен неизвестным веществом
Жители Рязани опубликовали в соцсетях фотографии загрязненной воды, которую можно наблюдать на втором карьере в Борках, сообщает РИА «7 новостей» в пятницу, 23 июня.
На кадрах, представленных в группе RZN Life во «ВКонтакте», можно увидеть мусор, зеленые пятна и разводы на поверхности водоема. Как отмечает 62INFO.ru, неизвестное вещество в основном сосредоточено у берегов карьера. Что именно оказалось в воде, предположений у авторов снимка нет.
В комментариях к записи пресс-служба администрации Рязани написала, что специалисты профильного управления уже взяли пробы, чтобы провести развернутый анализ воды.
Пока причины изменения цвета воды установить не удалось не установили. По итогам анализа власти пообещали принять меры.