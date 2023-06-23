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Президент Литвы наградит генсека НАТО орденом

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит Литву 26 июня, где президент Гитанас Науседа вручит ему орден и сопроводит на учения Griffin Storm. Об этом сообщила в пятницу, 23 июня, пресс-служба литовского лидера.

«Президент наградит генерального секретаря Большим крестом ордена Витиса (вторая по значимости военная награда Литвы. — Ред.)», — говорится в сообщении.

После руководство Литвы и генсек НАТО посетят учения Griffin Storm армии балтийской республики и приписанного к ней контингента Бундесвера. К ним присоединится министр обороны ФРГ Борис Писториус. Делегация Североатлантического альянса и литовское руководство примет участие в заседании Совета НАТО. Тема заседания не уточняется.

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Ранее, 2 июня, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что НАТО на саммите в июле должно выработать для Украины конкретный ответ по членству в альянсе, иначе это может стать тревожным прецедентом.

На предстоящем в Вильнюсе саммите лидеры стран НАТО примут, в частности, многолетнюю программу помощи Украине. Она позволит Киеву полностью перейти с вооружения советского образца на западное и поможет добиться оперативной совместимости с союзниками по альянсу.

Ранее, 1 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен указал, что среди членов НАТО нет разногласий по возможному принятию Украины в альянс. При этом он отметил, что все подобные решения должны приниматься на основе консенсуса всех стран-участниц.

30 сентября прошлого года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна подала заявку о вступлении в военно-политический блок в ускоренном порядке. В середине мая этого года президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО на летнем саммите принять положительное решение о членстве страны в организации.

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